Tre pareggi di fila: la Juventus come il Bologna un anno fa

Erano anni che lanon segnava per tre partite consecutive come avvenuto adesso contro Roma, Empoli e Napoli. La squadra diè comunque riuscita a rimanere imbattuta pareggiando tutte e tre le gare 0-0. C'è un precedente per il tecnico della passata stagione che può far sperare la Juventus.Nello scorso campionato, proprio nel mese di settembre, il Bologna di Thiago Motta pareggiò per tre volte consecutive per 0-0, proprio come successo adesso. In quel caso, il tecnico affrontò l'Hellas Verona, il Napoli e il Monza. Dopo arrivarono quattro vittorie e due pareggi.