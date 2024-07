Ritiro Juventus, il report dell'allenamento

Allenamenti Juventus, il programma di domani

Un pomeriggio per smaltire il viaggio e il lavoro della prima settimana. Oggi, però, la Juventus è subito tornata in campo - in ritiro a Herzogenaurach -, e di seguito c'è il report di Juventus.com.Questa mattina, i bianconeri hanno iniziato il loro lavoro in Germania con la prima sessione di allenamento. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, la squadra ha concentrato le proprie energie su esercitazioni tecniche, focalizzandosi in particolare sul possesso palla. La sessione si è conclusa con una partitella finale, che ha permesso ai giocatori di mettere in pratica gli esercizi svolti e di affinare ulteriormente la loro preparazione in vista delle prossime sfide.Domani, 22 luglio, la Juventus sarà impegnata in una doppia sessione di allenamento.