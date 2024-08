Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione riguardante il futuro di Teun, che continua ad essere nel mirino della. Tramite il suo profilo su X (precedentemente Twitter), Romano ha rivelato che Koopmeiners, insieme a Ademola Lookman, non è stato incluso nella rosa dell'Atalanta per questo fine settimana. Mentre la situazione di Lookman è ancora in discussione all'interno del club, Koopmeiners ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi alla Juventus.Il centrocampista olandese è in attesa della decisione dell'Atalanta, dopo che la Juventus ha presentato un'offerta complessiva di 59 milioni di euro circa due settimane fa. Il giocatore sembra determinato a unirsi ai bianconeri, e ora la palla è nelle mani della dirigenza atalantina, che dovrà decidere se accettare la proposta e lasciar partire uno dei suoi principali talenti.