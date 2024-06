Attualmente, la priorità della Juventus e di Arekè la salute del giocatore. I discorsi di mercato e le decisioni riguardanti il suo futuro verranno affrontati solo a metà o fine luglio, quando il polacco dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, salvo complicazioni.Non sono un mistero i piani dei bianconeri per un restyling dell'attacco, così come la volontà di Milik di rimanere a Torino. "Voglio rimanere alla Juventus, ho ancora due anni di contratto e non cerco altro", ha dichiarato il centravanti prima dell'infortunio.