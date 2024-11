Due punti lasciati per strada o uno guadagnato? Il dilemma rimane dopo, con molti tifosi bianconeri che oggi si chiedono se la squadra di Thiago Motta avrebbe potuto fare di più o se, invece, abbia davvero dato tutto, considerando la grave emergenza infortuni. La buona notizia è che, ancora una volta, la solidità difensiva non è venuta meno, come dimostra ilfinale: in Champions League la Vecchia Signora non manteneva la porta inviolata dal dicembre 2021, quando vinse 1-0 contro il Malmö. In questa edizione, invece, ha incassato un goal (allo scadere) dal PSV Eindhoven, due dal Lipsia, uno dallo Stoccarda e uno dal Lille.