Lacontinua a sondare il mercato in vista della sessione di gennaio, concentrandosi su possibili rinforzi per l’attacco. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero avanzato una proposta di scambio al Napoli, coinvolgendo il loro capitano,Tuttavia, la risposta dei partenopei sarebbe stata un secco rifiuto, dettato dalla volontà dell’allenatore Antonio Conte. Nonostante il tecnico azzurro apprezzi il brasiliano, è fermamente contrario a modificare la rosa con cessioni a stagione in corso. Per il momento, dunque, lo scenario sembra destinato a non concretizzarsi, con il Napoli deciso a mantenere intatta la propria squadra.