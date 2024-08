Lasta accelerando le trattative per l'acquisto di Tommasodalla. Il giovane terzino, che ha mostrato ottime qualità con la Juventus Next Gen, è considerato un rinforzo ideale per la squadra lombarda, che punta a migliorare la propria rosa in vista della nuova stagione. Le negoziazioni tra i due club sono in fase avanzata, con la Cremonese intenzionata a concludere l'affare il prima possibile. Barbieri potrebbe trovare più spazio e continuità in Serie B, favorendo la sua crescita professionale. La conclusione dell'accordo sembra sempre più vicina, con entrambe le parti desiderose di chiudere l'operazione. Lo riporta Sky Sport.