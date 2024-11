Jonathansi prepara a diventare uno dei difensori più ambiti a parametro zero per la prossima estate. Il suo agente, Pini Zahavi, ha confermato in un’intervista a Welt Am Sonntag che il suo assistito approderà in un grande club: "La situazione è semplice, andrà in un grande club la prossima estate," ha dichiarato Zahavi, sottolineando le ottime probabilità di un trasferimento al Bayern Monaco.Anche Inter e Juventus avevano mostrato interesse per Tah nelle ultime settimane, tuttavia, nuove indiscrezioni dalla Germania sembrano raffreddare la pista italiana.Il Bayern Monaco è da tempo sulle tracce di Tah. Già nella scorsa estate, il club bavarese aveva provato a ingaggiarlo, come confermato da Zahavi: "L'idea era di andare al Bayern, che lo voleva davvero. Avremmo voluto far ottenere al Leverkusen un guadagno, ma ora non riceveranno più nulla."