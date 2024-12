Dusanè tornato a disposizione diper la partita contro il Bologna, mentre Arkadiuszprosegue il recupero dopo due operazioni al ginocchio sinistro. Il polacco, fermo da giugno, ha iniziato il percorso di riatletizzazione e potrebbe tornare in gruppo a dicembre. Tuttavia, resta incerto se potrà essere convocato entro fine anno o se il rientro slitterà a gennaio. La ripresa di Milik è una buona notizia per Motta, che finora ha potuto contare solo su Vlahovic come attaccante centrale e attende il rientro del numero 14 per gestire meglio il reparto offensivo.