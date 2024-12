Cesareha avuto poche opportunità di giocare in Premier League con il Chelsea, dove ha trovato spazio principalmente nelle competizioni europee e in Coppa di Lega. Nonostante non sia stato titolare in campionato, l'italiano ha accumulato 334 minuti nelle coppe, ma dovrà saltare la prossima trasferta in Conference League a causa di una squalifica. A gennaio, diverse squadre di Serie A, tra cui la Juventus, potrebbero provarci per portarlo in Italia, anche se non mancano interessamenti esteri. A raccontarlo è Calciomercato.com, che sottolinea come per il centrocampista tanto stia cambiando...