Il mercato di gennaio in casasta prendendo una forma più definita, con un obiettivo ben preciso: rinforzare la difesa. Dopo i recenti contatti con Jorge Mendes, noto agente di, a Torino, l'ipotesi di portare il giovane difensore del Benfica in bianconero sta diventando sempre più concreta. La trattativa per Silva sta evolvendo sulla base di un prestito oneroso con un'opzione di riscatto che potrebbe diventare obbligatoria in estate.Il difensore portoghese è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il suo attuale club, il Benfica, che sembra pronto a lasciarlo partire, soprattutto dopo una stagione in cui la sua posizione nel club lusitano è diventata instabile. La Juventus, che ha monitorato la sua situazione da tempo, vede in Silva un profilo ideale per rinforzare la retroguardia, vista la necessità di un difensore giovane, forte fisicamente e con una buona visione di gioco.