Importanti novità emergono sul futuro di Randal, principale obiettivo dellaper rinforzare l’attacco nel prossimo calciomercato. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain potrebbe considerare non solo la formula del prestito, ma anche la partecipazione al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante francese. Questa apertura da parte del club parigino potrebbe rappresentare un passo decisivo per facilitare la trattativa. Con queste premesse, non è escluso che l’operazione possa subire un’accelerazione e concludersi già nei prossimi giorni, permettendo ai bianconeri di assicurarsi un rinforzo di grande qualità per il reparto offensivo.