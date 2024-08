Le parole di Scanavino

La collaborazione tra, avviata nel 2018 con l'obiettivo di promuovere l'educazione e la crescita delle giovani generazioni, si rinnova con un gesto di grande significato. Save the Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per garantire un futuro migliore a bambine e bambini in difficoltà, sarà infatti presente sulle maglie della prima squadra maschile e femminile della Juventus.Questo importante passo verrà ufficialmente celebrato questa sera, durante la partita di Serie A tra la, guidata da, e il1907. L'iniziativa proseguirà domani con la prima squadra femminile, allenata da Massimiliano Canzi, che scenderà in campo per un'amichevole contro l'FC Bayern Women.La nuova iniziativa rappresenta una continuazione del percorso comune tra Juventus e Save the Children, entrambe impegnate nella lotta contro le disuguaglianze educative. La Juventus, coerente con il proprio impegno sociale e sportivo, dedica una particolare attenzione ai giovani, sostenendo la loro educazione, crescita e integrazione attraverso iniziative significative. Save the Children, dal canto suo, è il partner ideale per questo progetto grazie al suo impegno costante nella tutela di bambine e bambini, soprattutto quelli provenienti da contesti di fragilità.«Juventus è orgogliosa di poter dare risalto alla condivisione valoriale con Save the Children, nella quale crede ed è impegnata da anni - ha dichiarato, CEO di Juventus -. Due realtà globali con oltre un secolo di storia e che da oggi si incontrano anche sull’iconica e prestigiosa maglia bianconera».«È fondamentale abbattere tutte le barriere che impediscono a bambini, bambine e adolescenti di avere eguali opportunità educative - ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children -. In tale direzione va la partnership con Juventus che, con un impegno pluriennale, sostiene tantissimi minori e sensibilizza il grande pubblico sull’importanza dell’educazione».