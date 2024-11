Secondo Tuttosport, lastarebbe valutando Bencome rinforzo per la fascia sinistra, dopo la recente perdita di Cabal durante la sosta nazionali. Il Chelsea potrebbe cederlo in prestito gratuito, contribuendo al pagamento di parte dello stipendio, con un costo complessivo di circa 5 milioni lordi per sei mesi. Chilwell, desideroso di ritrovare continuità in campo, potrebbe persino accettare una riduzione dell’ingaggio per facilitare il trasferimento. Il laterale inglese rappresenterebbe un’opzione di qualità per il club bianconero, che cerca soluzioni per migliorare la propria rosa senza pesare eccessivamente sul bilancio.