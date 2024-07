Juventus, Federico Chiesa con il gruppo

La Juventus è rientrata a Torino dopo il ritiro in Germania venerdì seWeek end libero quindi per i bianconeri, che torneranno ad allenarsi domani ma questa volta alla Continassa. Il gruppo Juve però si amplierà. Nei prossimi giorni infatti torneranno gli ultimi giocatori ancora in vacanza () e in più la squadra ritroverà coloro che non sono partiti per il ritiro.In particolare,'attaccante italiano infatti a differenza degli altri azzurri non è andato in ritiro perché si è sposato e ha avuto qualche giorno in più prima di tornare ad allenarsi. La stagione di Chiesa è iniziata martedì e in questi giorni ha lavorato alla Continassa. Salvo cambi di programma, domani si riunirà ai compagni ma la distanza resta e il futuro rimane in bilico.Club e calciatore infatti, come scrive la Gazzetta dello Sport, sono molto lontani da un'intesa per il prolungamento e i bianconeri vogliono scongiurare il pericolo di un addio a parametro zero tra un anno, quando scadrà il suo contratto. Per questo motivo,Nel mentre tratta i profili che potrebbero prendere il posto di Chiesa; da Galeno (in pole) a Karim Adeyemi.

