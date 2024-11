Appuntamento con JStudium a Vinovo con Giorgio Chiellini!



A Vinovo, Giorgioha partecipato a un evento speciale organizzato da, incontrando i tecnici della Juventus per una sessione di confronto e apprendimento. Durante l’incontro, Chiellini ha parlato del suo nuovo ruolo come Head of Football Institutional Relations, condividendo dettagli sulla sua esperienza negli Stati Uniti e ripercorrendo momenti significativi della sua carriera in bianconero. Rispondendo a domande e curiosità dei presenti, Chiellini ha offerto spunti preziosi, unendo racconti personali a riflessioni sul suo percorso nel calcio. È stato un momento ricco di ispirazione, in cui esperienza e passione si sono fuse in un’occasione unica di crescita.