Come sarà sostituito Weah?

La prima giornata di campionato ha vistosemplicemente brillare. L'americano ha contribuito alla vittoria per 3-0 contro ilall'Allianz Stadium, e ha segnato il suo primo gol in bianconero, un potente tiro che ha colpito la parte interna della traversa prima di superare la linea di porta. Il suo gol, arrivato poco prima dell'intervallo, ha regalato il raddoppio per la squadra di. Lasciando già spezzate le speranze di rimonta di Fabregas.Purtroppo, l'entusiasmo per la rete si è presto trasformato in preoccupazione. Già poco prima del gol, Weah ha accusato un dolore dietro la coscia destra, costringendo Motta a sostituirlo. Gli esami svolti il giorno successivo hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale, un infortunio che lo terrà fuori dalla prossima partita di campionato contro l'Hellas Verona, in programma lunedì 26 agosto alle 20:45.Confuori gioco,dovrà trovare una soluzione d'emergenza per coprire il ruolo di esterno destro offensivo nel suo 4-2-3-1. La prima opzione sembra essere l'avanzamento di Andrea Cambiaso, che ha già dimostrato grande versatilità e capacità offensiva. Cambiaso, che ha chiuso la partita contro il Como segnando il gol del 3-0 nei minuti di recupero, potrebbe essere spostato qualche metro più avanti sulla fascia destra, con Danilo che tornerebbe in difesa per coprirlo, mentre Cabal verrebbe confermato come terzino sinistro. Attenzione anche a, che al momento parte pure leggermente avanti rispetto al capitano.Un'alternativa potrebbe essere lo spostamento del giovane, classe 2004, sull'altra fascia, anche se questa opzione appare meno probabile. La rapidità, il dribbling e la capacità di corsa di Cambiaso lo rendono una scelta naturale per Motta, che potrebbe così mantenere un equilibrio tattico sulla fascia destra, senza stravolgere troppo la struttura della squadra.

