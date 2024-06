Juventus, chi prende il posto di Claudio Filippi

Perché la Juve ha cambiato i preparatori dei portieri?

dai piani alti della dirigenza fino al settore giovanile e ovviamente per quanto riguarda lo staff tecnico. Thiago Motta prende il posto di Massimiliano Allegri e con l'italo-brasiliano arriveranno anche gli uomini di fiducia. Dal vice Hugeux al preparatore atletico Colinet, dagli analisti Colasante e Garcia. Ma non solo, perché cambieranno anche i preparatori dei portieri.E' di oggstorico preparatore dei portieri, che lascerà il ruolo in prima squadra avuto negli ultimi 14 anni e sarà il nuovo responsabile dell'Area portieri.Quest'ultimo è giovanissimo, avendo solo 28 anni. Nato in Argentina, è arrivato in Europa molto presto e ha iniziato la sua carriera da preparatore al Villarreal prima della chiamata di Motta. Dousson-Yovo invece è uomo di fiducia del tecnico visto che se l'è portato con sè dal Psg prima allo Spezia e poi al Bologna.Dietro la scelta di affidare a Filippi un nuovo ruolo e il conseguente ingresso di Doussou-Yovo e Iago Lozano, l'ulteriore segnale di come anche per quanto riguarda la porta ci saranno cambiamenti tecnici e tattici.Non a caso, la scelta di Giuntoli, approvata totalmente da Thiago Motta è stata quella di portare a TorinoIl portiere del Monza, che presto firmerà con la Juve, sarà il titolare della prossima stagione. E a proposito di cambiamenti in corso,