Juventus, chi sostituisce Cambiaso? Le soluzioni, c'è anche Chilwell

Chi sostituisce Cambiaso? Le soluzioni sul mercato

Lanon può farsi trovare impreparata e per questo, pensa ai profili che potrebbero sostituirenell'eventualità che il giocatore sia ceduto al Manchester City. Ecco le possibili soluzioni.Oltre a Dorgu del Lecce, che costa tanto, Tuttosport propone altri giocatori che potrebbero essere soluzioni "tampone" per sei mesi. Alla Juve era già stato proposto nelle scorse settimane Ben Chilwell (Chelsea) che non solletica particolarmente; mentre in Serie A c’è Cristiano Biraghi al passo d’addio con la Fiorentina e che potrebbe rappresentare il più classico degli usati sicuro. Da citare anche Gutierrez del Girona, visionato direttamente dagli scout torinesi.