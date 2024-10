Chi sarà l'ultimo giocatore dellaa rientrare a Torino dagli impegni con la Nazionale? Con tutta probabilità, come già nell'ultima sosta: il terzino classe 1991, infatti, scenderà in campo perdomani (già mercoledì 16 per l'ora italiana), dopodiché dovrà affrontare il viaggio intercontinentale verso l'Italia. Salvo problemi dell'ultim'ora Danilo sarà a disposizione per il match di sabato contro la Lazio, per cui però Thiago Motta dovrebbe puntare ancora sulla coppia di centrali ormai consolidata composta da Pierre Kalulu e Federico Gatti, con Andrea Cambiaso e Nicolò Savona sugli esterni.