Quali sono i calciatori che possono fare la spola tra prima squadra e? Lo spiega il regolamento della Lega Pro:La seconda squadra può inserire fino a 26 calciatori nella distinta di gara. Tra questi, solo 4 possono essere nati prima del 1° gennaio 2002, mentre gli altri devono essere nati dopo il 31 dicembre 2001. È possibile includere fino a un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati per meno di sette stagioni sportive presso una società affiliata alla FIGC. Tutti gli altri devono aver militato in società FIGC per almeno sette stagioni sportive. I calciatori della distinta di gara non devono essere presenti nella lista dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A né aver disputato più di 50 partite nel Campionato di Serie A. I trasferimenti tra la prima e la seconda squadra sono sempre consentiti, nel rispetto delle precedenti condizioni.