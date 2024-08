Dopo la conclusione della terza giornata di Serie A il campionato si fermerà per la pausa nazionali. La Juventus perderà qualche giocatore, che partirà con la propria nazionale per sostenere le gare, ma sono diversi i nomi che resteranno alla Continassa agli ordini di Thiago Motta per preparare la prossima partita. Federico Gatti, Nicolò Fagioli e Andrea Cambiaso partiranno con l'Italia di Spalletti. Anche Savona è stato convocato con l'Under21, così come Mbangula con il Belgio U21 e Jonas Rouhi con Svezia U21.



Chi parte per gli impegni

Federico Gatti (Italia)

Nicolò Fagioli (Italia)

Andrea Cambiaso (Italia)

Kenan Yildiz (Turchia)

Mbangula (Belgio U21)

Jonas Rouhi (Svezia U21)

Chi resta alla Continassa