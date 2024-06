ANDREA CAMBIASO

TIMOTHY WEAH

KENAN YILDIZ

DEAN HUIJSEN

JOSEPH NONGE

CARLOS ALCARAZ

LEONARDO CERRI

NIKOLA SEKULOV

TIAGO DJALO

DaLa stagione 2023/2024 che ci siamo lasciati da poco alle spalle, oltre alla vittoria della Coppa Italia e alle tante emozioni che ci ha regalato, rimarrà sicuramente nella memoria di chi ha indossato per la prima volta in carriera in una gara ufficiale la maglia bianconera.Sono nove i giocatori ad aver fatto il loro esordio con la Juventus in questa annata, da chi è riuscito a ritagliarsi un posto in prima squadra a giovanissimi talenti che si sono affacciati in un mondo che sperano di conquistare in futuro. Ripercorriamo insieme la loro stagione, in ordine cronologico rispetto alla data della loro prima volta con la Juventus.Acquistato nell'estate del 2022 e ceduto in prestito al Bologna la scorsa stagione, Andrea Cambiaso è sceso in campo per la prima volta con la maglia bianconera nella gara di apertura del campionato - partito da subito titolare in occasione di Udinese-Juventus. Un ottimo esordio che non ha fatto altro che confermarne il valore, tanto che con il progredire della stagione, il 24enne è diventato un elemento chiave della squadra nella sua prima stagione con la maglia bianconera, offrendo prestazioni solide e riuscendo a ricoprire diversi ruoli in campo, mettendo sempre la squadra al primo posto. Il suo amore per il club è venuto fuori in maniera naturale ad esempio dopo l’emozionante e fondamentale gol vittoria realizzato al 97' contro il Verona lo scorso ottobre. In 39 partite in questa stagione, Andrea ha fornito sei assist e segnato tre reti, mostrando una continuità che ha convinto anche il ct Luciano Spalletti a convocarlo per gli Europei 2024 e portando a un recente rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2029.Arrivato in estate dal Lille, Timothy Weah è stato anche lui schierato titolare per la prima volta in bianconero nella gara d’esordio stagionale, contro l’Udinese in trasferta lo scorso agosto. L'americano che ha mostrato da subito la sua capacità di essere polivalente in campo ha dovuto attendere un po' per il suo primo gol, ma ne è decisamente valsa la pena: la sua conclusione dalla distanza contro la Salernitana nella gara di Coppa Italia a gennaio è stata sicuramente una delle principali candidate a diventare il gol della stagione. Il 24enne ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni nella sua prima stagione a Torino.20 agosto 2023, 1ª giornata di campionato: un giorno che Kenan Yildiz non dimenticherà mai. La giovane stella del settore giovanile della Juventus, reduce dalla partecipazione al tour estivo della squadra negli USA, ha fatto la sua prima apparizione in assoluto con la Prima Squadra, entrando al posto di Dušan Vlahović negli ultimi cinque minuti della vittoria per 3-0 sull'Udinese in Friuli. Un inizio di stagione rivelatore per il diciannovenne, che ha poi debuttato con la nazionale maggiore turca, rinnovato il contratto con la Juventus e segnato il suo primo gol in prima squadra - una prodezza realizzata nella vittoria per 2-1 sul campo del Frosinone - tutto prima di Natale 2023, ritagliandosi un posto nel presenze e nel futuro della Juventus. Tra campionato e Coppa Italia, il turco ha collezionato 32 presenze in questa stagione, segnando quattro gol.Un altro giovane promettente del vivaio bianconero, il centrale difensivo Dean Huijsen, grazie alle sue ottime prestazioni con la Next Gen di inizio stagione, è stato convocato in prima squadra dove ha esordito in una sfida tutt’altro che banale - contro il Milan lo scorso 22 ottobre. Con la Juventus in vantaggio per 1-0 davanti al pubblico di San Siro, Huijsen ha sostituito Federico Gatti negli ultimi 12 minuti dell'incontro, dimostrando una compostezza, una forza e un'intelligenza non comuni per un giocatore della sua età - contribuendo alla vittoria della Juventus. Il diciannovenne, che in questa stagione ha debuttato anche con la nazionale spagnola Under-21, a gennaio è stato ceduto in prestito alla Roma, collezionando 14 presenze e segnando due gol con la squadra capitolina.Presenza fissa nella Juventus Next Gen, Joseph Nonge è stato spesso aggregato in questa stagione anche alla prima Squadra. Il suo debutto in campo è arrivato a inizio gennaio, quando è subentrato al posto di Fabio Miretti nel rotondo 6-1 contro la Salernitana negli ottavi di Coppa Italia del 4 gennaio. Il belga ha collezionato altre tre presenze dalla panchina con la Prima Squadra nel corso della stagione, aggiungendole alle sue 20 gare disputate con la Next Gen.Giunto in prestito dal Southampton a gennaio, Carlos Alcaraz ha avuto il suo primo assaggio del calcio italiano nel Derby d'Italia, subentrando a Weston McKennie nei minuti finali della sconfitta per 1-0 contro l'Inter a San Siro il 4 febbraio. Il centrocampista argentino è stato utilizzato principalmente a partita in corso nella seconda metà della stagione, fornendo un assist in 12 presenze con la squadra bianconera.Il ventunenne Leonardo Cerri ha avuto il suo primo assaggio in campo con la prima squadra a inizio 2024, dopo essersi allenato con la squadra maggiore in vista della gara Juventus-Udinese della 24ª giornata. L'attaccante italiano è sceso in campo all'Allianz Stadium per il suo debutto negli ultimi sei minuti dell'incontro disputato il 12 febbraio, subentrando ad Andrea Cambiaso. Unica presenza in prima squadra in stagione, Cerri è stato protagonista con la Juventus Next Gen realizzando otto gol in 35 presenze.Nel momento della contemporanea assenza sia di Dušan Vlahović che di Arkadiusz Milik, l'attaccante della Next Gen Nikola Sekulov ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra e vestire la maglia della prima squadra. Il ventiduenne della Macedonia del Nord è stato schierato negli ultimi 10 minuti della trasferta contro la Lazio del 30 marzo: questa la sua unica presenza con la Juventus in stagione, a cui si aggiungono le 17 presenze (e 9 gol) con la Next Gen.Arrivato dal Lille a gennaio, Tiago Djalo ha dovuto pazientare prima di scendere in campo per la prima volta con la Juventus, recuperando al meglio la condizione e lo stato di forma a causa di un lungo infortunio subito con il suo ex club francese. Il difensore portoghese ha avuto la sua chance nella partita Juventus-Monza del 25 maggio, subentrando ad Alex Sandro negli ultimi 16 minuti per la sua prima apparizione in bianconero di fronte al pubblico dell'Allianz Stadium.