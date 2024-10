Inter-Juventus, chi gioca trequartista: le opzioni di Thiago Motta

Lasi prepara ad affrontare l'Inter a San Siro e Thiago Motta dovrà farlo senza poter contare su molti giocatori. Nessuno tra Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez infatti recupererà per il big match.Thiago Motta può contare su tre opzioni differenti per ricoprire quella posizione. La prima è quella in cuisi sposterebbe al centro lasciando vuota la casella di sinistra. Una soluzione che molti sperano di vedere visto che in quella posizione il turco aveva fatto molto bene. Ci sono però altre due possibilità, ovvero impiegare più avanticaratteristiche diverse ma entrambi capaci di giocare lì.