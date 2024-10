Yildiz trasloca sulla trequarti

Chance per Mbangula?

Mancano tre giorni alla super sfida di San Siro che vedrà lafare visita all'Inter nella nona giornata del campionato di Serie A.studia le opzioni di formazione al netto di un'emergenza infortuni che continua a rappresentare una costante davvero pesante da gestire. A Milano, infatti, mancheranno - oltre ai lungodegenti Bremer e Milik - anche Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz, il quale non ha riportato lesioni ma che verrà precauzionalmente tenuto a riposo.Tra i nodi da sciogliere per quanto riguarda l'undici iniziale. c'è sicuramente da capire chi agirà largo a sinistra nel 4-1-4-1 tracciato dal tecnico italo-brasiliano. All'orizzonte, infatti, si profila un ballottaggio tra due calciatori che quest'anno hanno agito prevalentemente in quella zona di campo, ovveroLa trequarti campo della Juventus è stata letteralmente svuotata dagli infortuni di Koopmeiners e Douglas Luiz. Per questo motivo, al netto di un Adzic parso ancora fin troppo acerbo, la scelta di Thiago Motta potrebbe ricadere proprio su Yildiz che, alle spalle di Vlahovic, aveva già orbitato nelle prime due uscite di campionato contro Como e Verona.Con Yildiz potenzialmente chiamato ad agire da 'numero 10' a tutti gli effetti, potrebbe liberarsi uno slot sulla corsia mancina. L'infortunio di Nico Gonzalez e la presenza di Francisco Conceicao a destra, potrebbe offrire a Mbangula un'occasione d'oro per guadagnarsi una maglia da titolare al Meazza.





