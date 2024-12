Il piano B: Koopmeiners sulla trequarti

Ladisi prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato con un dubbio cruciale: la presenza o meno di. L'attaccante argentino, che oggi si è allenato in gruppo seguendo un programma specifico concordato con il club per prevenire eventuali ricadute, resta in bilico per la partita. La sua assenza, qualora confermata, costringerebbe il tecnico a ridisegnare l'assetto tattico della squadra.è stato un elemento in parte chiave per la Juventus in questa stagione, offrendo imprevedibilità, qualità tecnica e una grande versatilità nel reparto offensivo. La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica rappresenta un'arma fondamentale per spezzare le difese avversarie. Inoltre, la sua intesa con i compagni d'attacco è cresciuta progressivamente, rendendolo un perno del gioco di Motta.In caso di assenza dell'argentino, l'allenatore opterebbe per Teun Koopmeiners nel ruolo di trequartista. L'olandese, di solito impiegato in mediana, ha già ricoperto questo ruolo con successo, garantendo equilibrio e visione di gioco.Con Koopmeiners avanzato, il centrocampo vedrebbe Manuele Khephrenoccupare le posizioni centrali.