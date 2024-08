Juventus, le idee per sostituire Weah

Lasi prepara alla seconda giornata di campionato in cui gli uomini diaffronteranno il Verona, reduce da una grande vittoria contro il Napoli. I bianconeri dovranno fare a meno di Thuram e, oltre alla possibile assenza di Danilo, che domani sarà rivalutato. Ma chi giocherà al posto di Weah sulla fascia?Thiago Motta ha qualche opzione nonostante i pochi elementi a disposizone per giocare da esterno offensivo, in attesa che Nico Gonzalez sia ufficiale e di altri eventuali rinforzi.. Un'altra opzione potrebbe essere spostare Mbangula su quella fascia o inventarsi qualche altro giocatore in quella posizione, come ad esempio Weston Mckennie, che però non ha i 90 minuti sulle gambe.