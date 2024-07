Matteoè il Team Manager delladal luglio 2010. Nato a Torino il 18 dicembre 1979, Fabris ha studiato Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Università di Torino, laureandosi nel 2002. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio presso la Juventus nel 2003 come "Sport Department Officer". Fabris ha progressivamente assunto ruoli di maggiore responsabilità all'interno del club, lavorando strettamente con i dirigenti per gestire la squadra. La sua nomina a Team Manager è stata parte di un ampio rinnovamento della dirigenza della Juventus,Divenuto immagine del club in questa campagna di trasferimenti, complice l'ironia dei social e dei tifosi che lo vedono sempre presente, tra i suoi compiti c'è quello di accogliere e accompagnare i nuovi acquisti della Juventus.