Jadonè l’obiettivo principale dellaper la chiusura del calciomercato, che scade a mezzanotte di venerdì. La trattativa è in corso e il club è ottimista, ma non esclude un possibile insuccesso. Pertanto, Cristiano Giuntoli sta esplorando alternative per offrire a Thiago Motta un rinforzo di qualità. In caso di mancata conclusione per Sancho, la Juventus sta considerando Aminedel Bayer Leverkusen come piano B. Adli, classe 2000 e valutato 25 milioni di euro, può giocare come trequartista, esterno d’attacco o seconda punta e ha il contratto in scadenza nel 2026. Su di lui ci sono anche club della Premier League. Lo riporta The Guardian.