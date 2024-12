Mentre cresce l’attesa per la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale, lasi prepara a un'importante sfida contro la Fiorentina (ore 18). In palio, non solo tre punti fondamentali, ma un balzo cruciale nella corsa alla Champions League.Il pareggio per 1-1 traall’Olimpico ha complicato i sogni bianconeri di chiudere l’anno al quarto posto, a pari punti con la squadra di Marco Baroni. Tuttavia, il risultato finale della gara di Roma rappresenta comunque un’opportunità per la squadra di Thiago Motta. Con una vittoria contro la Fiorentina, i bianconeri supererebbero proprio i viola, anche se con una partita in più disputata rispetto ai toscani.