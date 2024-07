Che fine ha fatto? Il centrocampista classe 2005 dellanon è stato convocato da Thiago Motta per il ritiro in Germania, pertanto è rimasto alla Continassa in attesa di definire il suo futuro insieme ad altri potenziali esuberi. Praticamente impossibile, dunque, che possa restare in bianconero anche la prossima stagione, almeno in prima squadra. Qualche giorno fa si era parlato di lui anche come possibile contropartita nell'ambito della trattativa con il Nizza per, in alternativa e/o in aggiunta a Tarik Muharemovic.