Quale squadra si troverà di fronte lanella sfida di mercoledì a Birmingham? Ciò che è certo è che l'sembra aver perso la "magia" di inizio stagione. Dopo il 2-0 sul Bologna del 22 ottobre, sempre in Champions, la squadra di Unai Emery non ha più vinto una partita: 2 pareggi e 4 sconfitte, compresa quella con il Bruges nell’ultimo turno della competizione europea. Ma resta pur sempre una delle prime 8 in classifica (9 punti) e quindi, al momento, è virtualmente ammessa direttamente agli ottavi di finale, lo stesso traguardo a cui mira la Juventus che ad oggi è undicesima.