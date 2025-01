Juventus, come evitare Real Madrid e Bayern Monaco ai playoff di Champions: tutti gli scenari

AFP via Getty Images

L'attesa per l'ultima partita dinon è quella che lasi augurava. E il motivo è la non vittoria contro il Brugge, che avrebbe portato i bianconeri ad avere il futuro nelle proprie mani con alte possibilità di entrare tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Così non è stato e ilMa la partita contro il Benfica di questa sera può essere comunque importante, se non decisiva per come e quanto i bianconeri proseguiranno in questa Champions League.

Juventus, perché vincere contro il Benfica è importante



Juventus, come evitare Real Madrid e Bayern al sorteggio: lo scenario

La situazione del Manchester City e del PSG in Champions

Attualmente la Juve si trova in diciassettesima posizione eInutile però guardare adesso la classifica visto che negli ultimi 90 minuti potranno esserci stravolgimenti. Ma cosa potrà succedere al termine delle partite di questa sera?(e quindi giocare il ritorno all'Allianz Stadium).Un solo goal può cambiare le posizioni in classifica di tante squadre ma è comunque possibile fare ragionamenti, sempre teorici, sugli scenari in vista del sorteggio di venerdì. Ad esempio,Insomma, la squadra di Thiago Motta dovrà fare il suo e sperare che anche Real e Bayern non facciano passi falsi.In quest'ottica però, è da considerare la situazione diLa squadra inglese deve per forza vincere per non essere eliminata e in ogni caso non sarà testa di serie ai playoff. Al PSG invece basta un pareggio con lo Stoccarda per qualificarsi e con un successo potrebbe ancora sperare di entrare tra le prime sedici e quindi essere testa di serie nel sorteggio. Saranno novanta minuti "folli" da questo punto di vista.