Quante possibilità ha la Juventus di qualificarsi in Champions tra le prime 8 o tra le prime 24: la percentuale

Juventus classificata tra le prime 8: 15%

Juventus classificata tra le prime 24: 90%

Juventus fuori dalle prime 24: 10%

UCL projections (as of 6 Nov)



Inter joins Liverpool

Si è concluso il quarto turno di Champions League; la prima fase della nuova Champions League è quindi a metà (8 giornate in tutto). Tempo di fare quindi un primo mini bilancio europeo per tutte le squadre e in questo caso, per lnello specifico. I bianconeri dopo quattro gare hanno sette punti. Vittorie con PSV e Lipsia, pareggio con Lille e sconfitta con lo Stoccarda. Al momento i bianconeri si trovano all'undicesimo posto e sarebbero quindi ampiamente dentro in ottica qualificazione ai playoff.Football Meets Data, piattaforma che si occupa di statistica applicata al calcio, ha calcolato le percentuali che ogni squadra ha di qualificarsi tra le prime 8 (accedendo subito agli ottavi), qualificarsi tra le prime 24 (accedendo ai playoff) o rimanere fuori uscendo dalla Champions. Secondo questo studio fatto, ecco le possibilità della Juventus dopo le prime quattro partite disputate.Stando a queste percentuali quindi, la Juventus ha grandissime possibilità di entrare tra le prime 24 mentre più complicato riuscire ad arrivare direttamente agli ottavi.