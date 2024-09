Juventus in Champions League, lista B

10 Yildiz

36 Anghelé

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula

La Juventus ha ufficialmente diramato le liste ufficiali dei calciatori che saranno a disposizione di Thiago Motta per la prima fase della nuova Champions League che - per la Juve - scatterà il 17 settembre in occasione del match contro il PSV all'Allianz Stadium. Per affrontare la massima rassegna continentale, il club bianconero ha presentato alla UEFA due liste, denominate 'A' e 'B'. Andiamo a scoprire chi sono i giocatori inseriti nella Lista B.