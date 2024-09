Juventus in Champions League, lista A

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Nico Gonzalez

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

18 Arthur

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

La Juventus ha ufficialmente diramato le liste ufficiali dei calciatori che saranno a disposizione di Thiago Motta per la prima fase della nuova Champions League che - per la Juve - scatterà il 17 settembre in occasione del match contro il PSV all'Allianz Stadium. Per affrontare la massima rassegna continentale, il club bianconero ha presentato alla UEFA due liste, denominate 'A' e 'B'. Andiamo a scoprire chi sono i giocatori inseriti nella Lista A.