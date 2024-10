L'esordio in Champions di Facundo Gonzalez: come è andato il match

Nella settimana di Champions League appena conclusa, la Juventus è stata protagonista di una bella vittoria a Lipsia. I bianconeri, però, erano in qualche modo 'presenti' anche in un'altra partita, in Spagna, più precisamente a. Contro i biancorossi infatti è sceso in campo il, dove gioca in prestito il difensore classe 2003. L'uruguaiano, in prestito da inizio stagione, ha esordito nella massima competizione europea.Gonzalez è entrato in campo al, sostituendo il compagno Lotomba. Un ingresso positivo per lui, che ha subito recuperato due palloni importanti per difendere il vantaggio arrivato pochi minuti prima. L'uruguaiano ha anche collezionato due presenze in, dove il Feyenoord si trova al sesto posto per il momento.