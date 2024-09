La Juventus torna in Champions League e lo fa sfidando il PSV all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio fissato alle ore 18.45. I bianconeri si apprestano ad interrompere un digiuno da massima rassegna continentale che dura da quasi due anni. L'ultimo match giocato dai bianconeri nella Coppa dei Campioni risale infatti al 7 novembre 2022, quando a Torino il PSG si impose 2-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, già matematicamente eliminata.



La squadra che invece ritroverà il palcoscenico europeo è piena zeppa di volti nuovi. Per molto di loro, a partire da Thiago Motta, quella contro il PSV sarà - o potrebbe essere in caso di impiego - la prima partita assoluta in Champions League.





Juventus in Champions League: debuttano in 10

Thiago Motta

Michele Di Gregorio

Andrea Cambiaso

Kenan Yildiz

Juan Cabal

Nicolò Savona

Douglas Luiz

Samuel Mbangula

Vasilije Adzic

Jonas Rouhi





