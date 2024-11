Sta tutta lì, in quei pochi centimetri (millimetri?) che hanno tolto a Francisco Conceicao la gioia del goal, lavista ieri sera in Champions League sul campo dell', dove si è presentata in una situazione di totale emergenza con appena quattordici giocatori di movimento a disposizione. Avrebbe potuto fare di più la squadra di Thiago Motta oppure, tutto considerato, il punto guadagnato deve lasciare soddisfatti? Il dubbio rimane, insieme alla consapevolezza che, guardando le prestazioni dei singoli, non tutti hanno convinto fino in fondo, per quanto appunto lo schieramento bianconero iniziale non mettesse tutti nelle condizioni di dare il meglio.









Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui