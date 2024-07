Juventus, tutti i giocatori ceduti e acquistati

Il saldo tra entrate e uscite

Kean (13 milioni più bonus)

Kaio Jorge (7,2 milioni)

Felix Correira (1,5 milioni)

Iling Junior (14 milioni più bonus)

Barrenchea (8 mnilioni più bonus)

Soulè (26 milioni più bonus)

Huijsen (15 milioni più bonus)

Douglas Luiz (50 milioni più bonus)

Thuram (20 milioni)

Di Gregorio (18 milioni più bonus)

Adzic (5 milioni)

Cabal (11 milioni più bonus)



Perché Giuntoli può fare altri investimenti sul mercato

a cui si possono aggiungere i due che hanno lasciato la squadra perché a scadenza di contratto, ovvero Alex Sandro e Rabiot. Tanti cambiamenti quindi nella rosa bianconera e molti altri ce ne saranno perché il lavoro di Cristiano Giuntoli, sia in entrata che in uscita non è terminato, anzi. Ma qual è il saldo sul mercato fino a qui tra cessioni e acquisti?La Juventus è una delle squadre che si è mossa di più in questa sessione di mercato. Hanno lasciato il club in totale 10 giocatori. Si tratta di Barrenechea, Kaio Jorge, Iling Junior, Felix Correa, Kean, Rabiot, Alex Sandro, Soulé e Huijsen. Gli ultimi due saranno ufficiali a breve. Sono arrivati invece cinque volti nuovi, ovvero Douglas Luiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Di Gregorio ed Adzic.Tra entrate ed uscite, la Juventus ha fin qui fatto un mercato quasi a "zero", ovvero riuscendo a coprire quasi tutti gli investimenti con le cessioni.CESSIONIACQUISTIConsiderando che la Juventus partiva già con un budget derivante in gran parte dal tesoretto della Champions League, il club bianconero può ancora fare alcuni investimenti sul mercato. Il lavoro di Cristiano Giuntoli in uscita permette adesso alla dirigenza di portare avanti altre operazioni importanti come ad esempio quelle per Todino e Koopmeiners. In più, ci sarebbe da considerare anche la riduzione del monte stipendi, che potrebbe ulteriormente abbassarsi con altre partenze come quella di Szczesny, Arthur, Kostic, Milik o Mckennie, oltre alla situazione di Chiesa, il cui futuro rimane incerto.