Sulla carta, c'è tutto e ci sono soprattutto le intenzioni. Il resto verrà da sé, come si fa prevalentemente quando ci si mette un po' fretta sul mercato. Laè a pochi giorni dal campionato, a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato, e alla fine sì, è ancora a fare i conti. Una necessità, più che una volontà. Perché se la scorsa era la settimana della verità - per capire in quale direzione stesse andando il mercato -,Se andiamo a fare i conti, la Juve potrebbe impegnarsi per una cifra ben superiore ai 100 milioni di euro. Del resto, i bianconeri hanno in cantiere il colpo, che da solo vale 60 milioni di euro. A Koop va aggiunto, e sono altri 30 milioni potenziali. E infine c'è, il più vicino di tutti, per un totale di almeno 17-18 milioni di euro. Sono 107 milioni, facendo i conti. E sono tanti. E non saranno spesi subito, ovviamente, tra prestiti e acquisti dilazionati.Una mano a chiudere gli acquisti arriverà come sempre dalle cessioni. Ci sono 9 giocatori al momento fuori dal gruppo di. E si parte dai più "pesanti", a livello prevalentemente di ingaggio.Con Szczesny si va verso una risoluzione contrattuale se non dovessero apparire offerte consistenti per il giocatore; perocchio agli Emirati Arabi, perpotrebbero spalancarsi le porte della Premier League. Arthur? Sonda ancora la Spagna. McKennie ha la Fiorentina, ma è tutto da vedere. De Sciglio al momento non ha tanto mercato.Messi insieme, il totale di potenziali cessioni - senza grosse pretese - e risparmio dell'ingaggio, laraggiungerebbe quota 90 e ripagherebbe in buona sostanza il piano acquisti fatto da Giuntoli. Ovviamente: più facile a dirsi che a farsi.





