Juventus, cessione Kean: le cifre ufficiali

L'impatto a bilancio

Si aspettavano soloe sono arrivati;L'attaccante si trasferisce dalla Juventus a titolo definitivo e inizierà una nuova avventura dopo le ultime tre stagioni con la maglia bianconera.Sono state confermate le cifre dell'operazione.. Cifra che la Fiorentina potrà pagare però in più anni (4 esercizi). In più, sono inclusi nell'operazione premi variabili fino ad un massimo di 5 milioni. Se fossero raggiunti questi premi, la Juventus potrebbe incassare fino ad un totale di 18 milioni.L'impatto a bilancio del trasferimento di Kean alla Fiorentina è positivo. Come pubblicato nel comunicato della Juventus infatti, .al netto degli oneri accessori."