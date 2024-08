Calciatori in esubero dalla Juventus

Chiesa

Arthur

Szczesny

McKennie

Milik

Kostic

Djalç

De Sciglio

Rugani

Lasta facendo pulizia tra le proprie fila. Sono molti i giocatori che il club bianconero ha messo sul mercato e per i quali sta aspettando anche delle offerte. Alcuni sono nomi che erano già in uscita, come, altri invece sono nomi importanti come quello di Federico. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il club bianconero, nel caso in cui dovesse riuscire a cedere tutti i giocatori in vendita, andrebbe a risparmiare circa. Una cifra importante che verrebbe utilizzata per rinforzare ulteriormente la squadra.