Il ritiro in terra tedesca a Herzogenaurach delladiprosegue. I giocatori si stanno allenando agli ordini del nuovo tecnico, che sta imponendo ritmi elevatissimi ai suoi uomini. Nella giornata di oggi laha sostenuto una sessione di allenamento al mattino, mentre il pomeriggio è stato libero per tutti.E ora un momento conviviale, con una cena di squadra a Norimberga, e precisamente al ristorante Kokono, alla presenza anche di Cristiano Giuntoli. Un po' di relax in queste giornate che sono state all'insegna del ritmo nelle sessioni di allenamento.