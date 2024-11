Ilha messo Jonathannella lista degli obiettivi, monitorando da vicino la sua situazione. Il club tedesco segue con interesse il 24enne attaccante canadese, consapevole dei suoi piani futuri. Ciò che rende David particolarmente appetibile è la scadenza del suo contratto con il Lille, fissata per il 2025. Questo significa che, molto probabilmente, sarà disponibile a parametro zero la prossima estate, un’occasione che il Bayern non intende lasciarsi sfuggire. David rappresenterebbe un’opzione di grande valore per rinforzare l’attacco bavarese senza costi di trasferimento, aumentando così le alternative offensive a disposizione. Lo riporta Sky Germania.