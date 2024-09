Nelle prime quattro partite di questo campionato, laha registrato solo, di cui 16 nello specchio, con un valore di Expected Goals (xG) pari a 3.8. Questo dato segna un netto calo rispetto alla scorsa stagione, quando, nelle stesse quattro giornate, i bianconeri avevano accumulato oltre il doppio degli Expected Goals, toccando quota 7.8 xG, frutto di 58 tiri, di cui 19 in porta.Questo confronto evidenzia una certa difficoltà nella creazione di occasioni da rete rispetto alla stagione precedente, suggerendo la necessità di migliorare l'efficacia offensiva per rispondere alle ambizioni di titolo. La Juventus dovrà trovare il giusto equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva per rendere il proprio gioco più incisivo e produttivo.