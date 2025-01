Juventus, c'è sempre Goglichidze nel mirino

La situazione è chiara: la, oltre a contare sui rientri di, ha già da mesi puntato Daviddel Feyenoord. Tuttavia, il club olandese, complice l’ottimo percorso in Champions League, non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore in questa fase della stagione. Tradotto: l’affare è rimandato alla mini-finestra di mercato prevista per la prima decade di giugno, riservata ai club che parteciperanno al Mondiale per Club.Nel frattempo, per completare il reparto arretrato, restano in piedi altre opzioni come Lloyddel Newcastle, Thomasdell’Udinese e Sabadell’Empoli. Proprio per Kelly, ieri è arrivata una conferma importante da Eddie Howe, tecnico dei Magpies, che in conferenza stampa ha ammesso l’esistenza di contatti con la Juventus. Tuttavia, al momento, le trattative non hanno portato a un accordo.

Il motivo? Cristiano Giuntoli ha avanzato una proposta basata su un prestito semestrale con diritto di riscatto, mentre il Newcastle ha richiesto l’obbligo di acquisto fissato a 15 milioni di euro.