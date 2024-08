Lanon ha ancora ricevuto un’offerta scritta ufficiale dalper Federico, nonostante le trattative siano in corso. Il club catalano dovrà presentare un’offerta di almeno 12 milioni di euro per soddisfare le richieste della Juventus. Chiesa ha già raggiunto un accordo con il Barcellona e sta facendo pressioni per concretizzare il trasferimento. La situazione rimane in bilico, con il giocatore ansioso di finalizzare l'operazione e trasferirsi al Camp Nou. La Juventus resta in attesa di una proposta formale che possa avvicinarsi alle sue aspettative economiche, per chiudere l’affare. Lo riporta calciomercato.com.