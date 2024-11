Secondo Il Corriere dello Sport, i contatti tra laper Jakubsi sarebbero intensificati in queste ore, con il difensore polacco obiettivo della Juve per rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Kiwior, che ha già lavorato con Thiago Motta allo Spezia, potrebbe arrivare in prestito. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha dato il via libera per il trasferimento, soprattutto in vista del recupero di Calafiori e Tomiyasu. Il polacco potrebbe ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino sinistro, diventando un perfetto sostituto per l’infortunato Cabal.