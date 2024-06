Giovanni Di Lorenzo è entrato da qualche tempo nel mirino della Juventus. L'esterno del Napoli è in rottura con l'ambiente azzurro e con il patron Aurelio De Laurentiis e neanche l'arrivo in panchina di Antonio Conte sembra destinato a fargli cambiare idea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la concorrenza per lui cresce, ma se sarà cessione non sarà a cifre contenute con la richiesta di non meno di 20 milioni di euro. Nelle ultime giornate sono arrivati timidi sondaggi da parte di Roma, Aston Villa e Atletico Madrid, ma oggi sono due le pretendenti più serie al classe 1993. Si tratta dell'Inter, che ha il rinnovo di contratto di Dumfries in alto mare e soprattutto della Juventus che è avanti perché, al contrario dei nerazzurri, si è già mossa con una proposta contrattuale (4 anni a 3,5 milioni a stagione) al giocatore.